الداخلية: جميع جثامين ضحايا كورونا دفنت في مقبرة النجف

2020/03/31 | 16:11 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اكدت وزارة الداخلية، الثلاثاء، ان جميع جثامين ضحايا كورونا دفنت في مقبرة النجف.

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