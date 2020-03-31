القضاء يقرر توقيف ثلاثة تجار رفعوا أسعار الخضار في الشرقاط

2020/03/31 | 16:11 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اصدرت محكمة تحقيق الشرقاط، اليوم الثلاثاء، قراراً بتوقيف ثلاثة تجار لقيامهم برفع اسعار الخضار.وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “محكمة تحقيق الشرقاط التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين اتخذت الإجراءات القانونية بحق ثلاثة تجار ضاعفوا اسعار الخضراوات على المواطنين”.وأضاف أن “المتهمين تم توقيفهم وفق احكام المادة […]

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