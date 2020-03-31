الزرفي يؤكد ضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية ورواتب المتقاعدين

2020/03/31 | 16:12 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، يوم الثلاثاء، على ضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية ورواتب المتقاعدين.

واطلع الزرفي خلال لقائه وزير التجارة محمد هاشم العاني ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي، على الإجراءات المتبعة للحيلولة دون تضرر الأسر من ذوي الدخل المحدود جراء تفشي وباء كورونا"، مؤكدا أن "الأزمة الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبقة ذات المستوى المعيشي المتدني".

وشدد على ضرورة "تأمين وتوزيع مفردات بطاقة التموين ورواتب المتقاعدين"، مشيرا أن "هذا الملف يشكل أولوية في أي خطة طوارئ توضع لمواجهة تداعيات هذا الوباء".

من جهتهما استعرض العاني والساعدي عمل وزارتي التجارة وهيئة التقاعد، في هذا الظرف الراهن، والآلية التي فرضتها الأزمة الصحية والصعوبات المترتبة جراء تزامن تفشي الوباء مع الأزمة الاقتصادية الحادة وتعطل الموازنة العامة للبلاد.

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