توقيف ٣ تجار رفعوا اسعار الخضار في الشرقاط

2020/03/31 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الثلاثاء، عن اصدار محكمة تحقيق الشرقاط قرارا بتوقيف ثلاثة تجار لقيامهم برفع اسعار الخضار.وقال المجلس في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "محكمة تحقيق الشرقاط التابعة لرئاسة استئناف صلاح الدين اتخذت الإجراءات القانونية بحق ثلاثة تجار ضاعفوا اسعار الخضراوات على المواطنين".وأضاف أن "المتهمين تم توقيفهم وفق احكام المادة 240 من قانون العقوبات بعد اعترافهم بالتعمد برفع اسعار الخضراوات واستغلال الظروف التي تمر بها البلاد وسوف تتم احالتهم الى المحكمة المختصة".

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