بالوثيقة.. بابل تقرر فتح شركات الصيرفة لثلاثة ايام

2020/03/31 | 16:13 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقررت خلية الازمة في محافظة بابل، اليوم الثلاثاء، فتح شركات الصيرفة والتحويل المالي لثلاثة ايام اعتبارا من اليوم ولغاية 2/4/2020.

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