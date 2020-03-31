14 حالة إصابة جديدة نتيجة ملامسة مصابين بكورونا في النجف

2020/03/31 | 16:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكدت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، أن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها اليوم، كانت نتيجة ملامسة مصابين.وذكرت الدائرة في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، أن “14 حالة إصابة جديدة سجلت اليوم كانت نتيجة ملامسة مصابين بفيروس كورونا المستجد”.وأضاف البيان، أن “حالات الإصابة توزعت بالشكل التالي: (عشر […]

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