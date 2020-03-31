أميركا تقطع الطريق على الميليشيات، “باتريوت” تحمي سماء العراق

2020/03/31 | 16:17 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت #الولايات_المتحدة منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي في #العراق، وذلك بعد نحو شهرين من تعرض #القوات_الأميركية لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية.وبحسب مصادر عسكرية أميركية وعراقية، نقلتها وكالة “فرانس برس”، اليوم

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