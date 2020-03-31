2020/03/31 | 16:18 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أكد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على ضرورة تأمين مفردات البطاقة التموينية ورواتب المتقاعدين.واطلع الزرفي خلال لقائه وزير التجارة محمد هاشم العاني ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي، على الإجراءات المتبعة للحيلولة دون تضرر الأسر من ذوي الدخل المحدود جراء تفشي وباء كورونا”.وأكد الزرقي أن “الأزمة الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزرفي يؤكد ضرورة تأمين رواتب المتقاعدين ومفردات البطاقة التموينية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزرفي يؤكد ضرورة تأمين رواتب المتقاعدين ومفردات البطاقة التموينية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).