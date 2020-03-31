الداخلية تؤكد دفن المتوفين بفيروس كورونا في النجف الأشرف

2020/03/31 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، دفن جميع المتوفين بفيروس كورونا في مقبرة النجف الأشرف.

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