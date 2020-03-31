العتبة الحسينية تشرع بإنشاء مستشفى للعناية والطوارئ

2020/03/31 | 16:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت العتبة الحسينية المقدسة، وبتوجيه مباشر من المتولي الشرعي الشيخ عبد المهدي الكربلائي،

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