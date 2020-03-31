امال الحسين - الحروب الإمبريالية : من الحرب النووية إلى الحرب الجرثومية

2020/03/31 | 16:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #امال_الحسين إذا علمنا أن الحرب الإمبريالية العالمية الثانية قد انتهت بالقنبلة النووية ـ مأساة هيروشيما وناجازاكي في 1945، فإن الحرب الإمبريالية العالمية الثالثة التي تبلورت عبر تاريخ طويلة من الحروب اللصوصية، قد انتهت بالحرب الجرثومية، ذلك ما نعيشه اليوم فيما بات يسمى أزمة كوفيد 19، مما يؤكد أن عصر القنبلة النووية والنترونية/الهيدروجينية قد تم طيه.نحن هنا لا نقوم بالتنبؤات المستقبلية، أو كتابة سنريوهات أف......

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