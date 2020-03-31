غدا..”فيفا” يعقد اجتماعا مصيرياً

2020/03/31 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يعقد الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اجتماعا مصيريا يوم غد الاربعاء، لمنقشة مستقبل كرة القدم العالمية المتوقفة حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا.وحدد “فيفا” غدا الأربعاء 1 نيسان كموعد للاجتماع الذي سيحدد مصير الدوريات المحلية، وكيفية التعامل في حالة استمرار أزمة كورونا عالميا.وسيضع الاتحاد الدولي آلية لعقود اللاعبين المنتهية في حزيران […]

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