النجف: 14 حالة إصابة جديدة نتيجة ملامسة مصابين بكورونا

2020/03/31 | 16:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- النجف أكدت دائرة صحة النجف، اليوم الثلاثاء، أن 14 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد التي تم تسجيلها ، كانت نتيجة ملامسة مصابين.وذكرت الدائرة في بيان صحفي تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، أن “14 حالة إصابة جديدة سجلت اليوم كانت نتيجة ملامسة مصابين بفيروس كورونا المستجد”.وأضاف البيان، أن “حالات الإصابة توزعت بالشكل […]

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