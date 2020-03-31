شاهد بالجدول: 6 رحلات استثنائية للخطوط الجوية العراقية يوم غد

2020/03/31 | 16:25 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تسير الخطوط الجوية العراقية، يوم غد الأربعاء، 6 رحلات استثنائية ذهابًا وايابا، لاعادة العراقيين العالقين، فيما اعلنت الخطوط تسيير رحلة استثنائية رابعة إلى مصر اليوم الثلاثاء لاعادة العراقيين العالقين هناك.واظهر جدول الخطوط الجوية العراقية 6 رحلات استثنائية ليوم غد الاربعاء، تضمنت رحلتين إلى دلهي، ورحلة الى انقرة واخرى الى عمان وواحدة […]

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