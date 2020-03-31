السعودية: تسجيل 110 إصابات جديدة بكورونا اصبح العدد الكلي 1563 مصابا

2020/03/31 | 16:26 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة السعودية الثلاثاء تسجيل 110 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح اجمالي عدد الإصابات في المملكة 1563 .وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد العبد العالي، أن أغلب المصابين في وضع مطمئن ومستقر ، باستثناء 31 في حالة حرجة، لافتا إلى تسجيل 33 إصابة في الرياض و29 في جدة، و20 في مكة.[…]

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