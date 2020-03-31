2020/03/31 | 16:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبرت #منظمة_الصحة_العالمية أن جائحة #كورونا (كوفيد-19) قد شكلت ضغطاً على النُظم الصحية في دول العالم، وتهدد بزيادة الأعباء الملقاة على كاهل المرافق الصحية وقد تمنعها من تسيير أعمالها المنشودة في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية… توصيات لطوير النظم الطبية في مواجهة “كورونا”) نشر أولاً على موقع (الحل الاخباري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية… توصيات لطوير النظم الطبية في مواجهة “كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحل الاخباري).