أوروبا تسعف إيران طبياً.. وتحرج ظريف!

2020/03/31 | 16:30 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… مع ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات في إيران جراء فيروس كورونا، ومناشدة طهران رفع العقوبات الأميركية، على الرغم من أنها لا تطال القطاعات الطبية، بحسب ما أعلنت الولايات المتحدة سابقاً، أعلنت وزارة الخارجية الألمانية، الثلاثاء، أن دولاً أوروبية سلّمت معدات طبية إلى إيران في أول معاملة عبر آلية انستكس للمقايضة التجارية التي تسمح بالالتفاف […]

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