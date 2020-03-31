السعودية تسجل 110 إصابات جديدة بكورونا والإجمالي يتخطى 1500

2020/03/31 | 16:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية، يوم الثلاثاء، تسجيل 110 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي، إنه "تم تسجيل 110 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، موضحا أن الإصابات الجديدة ترفع الحصيلة الإجمالية لحالات الإصابة المؤكدة بالفايروس في المملكة إلى 1563 حالة".

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية إلى "شفاء 50 حالة جديدة من فيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 165 حالة".

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