النجدة تضبط مخالفين للحظر بحوزتهما مشروبات كحولية غربي بغداد

2020/03/31 | 16:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الثلاثاء، ضبط شخصين مخالفين لاجراءات حظر التجوال غربي العاصمة.وذكرت المديرية في بيان تلقت”العهد نيوز” نسخة منه، ان”دوريات شرطة نجدة حي الجامعة، تمكنت من ضبط شخصين يستقلان عجله ضمن منطقة حي الجامعة مخالفين لتعليمات حظر التجوال”.واضافت، انه”تم ضبط بحوزتهما مشروبات كحولية وتسليمهما إلى مركز الشرطة”.انتهى

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