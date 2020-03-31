قفزة بضحايا كورونا في إيران.. 2898 وفاة و44606 إصابات

2020/03/31 | 16:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)… سجلت إيران، الثلاثاء، 141 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد، ما يرفع الحصيلة الإجمالية إلى 2898 حالة.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، إن 3111 إصابة إضافية سجلت خلال الـ 24 ساعة، ما يعني أن الحصيلة الإجمالية للإصابات باتت 44606 حالات.كما أشار جهانبور إلى أن 3703 أشخاص ممن هم في المستشفيات حالتهم […]

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