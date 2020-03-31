وزير الاعمار يعلن تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة على المقترضين من صندوق الاسكان

2020/03/31 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - النجف

أوضحت دائرة صحة محافظة صحة النجف، الثلاثاء (31 اذار 2020)، التوزيع الجغرافي للحالات الـ 22 المؤكد اصابتها بفيروس كورونا في المحافظة اليوم.

وقالت الدائرة في بيان، "نعلن لأبناء المحافظة الكرام عن قيام دائرتنا بتسجيل

بغداد اليوم - ديالى

مع انتشار فيروس كورونا وتسجيل مئات الاصابات في جميع محافظات البلاد ، برزت العديد من الاسئلة الملحة لدى المتزوجين والراغبين بالزواج ومنها مدى تأثير الفيروس على الزيجات وقدرة الزوجات على الانجاب.

مدير الصحة العامة في دائرة صحة د

بغداد اليوم - بابل

قررت خلية الأزمة في محافظة بابل، الثلاثاء (31 اذار 2020)، السماح بفتح شركات الصيرفة والتحويل المالي لـ 3 أيام.

وقالت الخلية في امر اداري، إنه "استناداً الى السلطة المخولة لنا واشارة الى مقررات خلية الازمة لغرض تسيير

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