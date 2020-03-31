صحة النجف توضح التوزيع الجغرافي للحالات الـ 22 المؤكد اصابتها بكورونا اليوم

2020/03/31 | 16:36 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - النجف

أوضحت دائرة صحة محافظة صحة النجف، الثلاثاء (31 اذار 2020)، التوزيع الجغرافي للحالات الـ 22 ا...





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