2020/03/31 | 16:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقيب الصحفيين مؤيد اللامي : لدينا المئات من الاطباء والممرضيـن خريجي السنوات الاخيرة والدولة ترفض تعيينهـم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 16:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نقيب الصحفيين مؤيد اللامي : لدينا المئات من الاطباء والممرضيـن خريجي السنوات الاخيرة والدولة ترفض تعيينهـم) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نقيب الصحفيين مؤيد اللامي : لدينا المئات من الاطباء والممرضيـن خريجي السنوات الاخيرة والدولة ترفض تعيينهـم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).