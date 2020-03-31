قانون صيني لا يستثني أحدا بشأن جائحة كورونا

2020/03/31 | 16:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة فرضت الصين حظرا شاملا على أي صيني قادم إلى العاصمة بكين، من أي منطقة أخرى خارجها، ضمن إجراء مكافحة فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي.ونقلت شبكة تلفزيون الصين الدولية عن أحد المسؤولين الصينيين في بكين، اليوم الثلاثاء، قوله: “أي شخص عائد إلى بكين من أي منطقة أخرى خارجها، سيخصع […]

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