تويتر تحجب عدة حسابات للمرشد الإيراني علي خامنئي

2020/03/31 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام، بأن شبكة التواصل الاجتماعي تويتر حجبت عدة حسابات للمرشد الإيراني علي خامنئي، دون أن تورد أسباب ذلك، ودون صدور بيان رسمي.

ووفقا لوسائل اعلام فقد تم تعليق الوصول إلى صفحات علي خامنئي على تويتر باللغات الإنجليزية والعربية والفارسية والأوردو.

لكن بعد مرور بعض الوقت، تم إلغاء حجب حسابات خامنئي باللغتين الإنجليزية والفارسية، إلا أن الوصول إلى صفحات أخرى لا يزال محظورا.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها حجب حسابات لخامنئي وقادة إيرانيين آخرين، أو تداول أنباء عن حجبها.

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