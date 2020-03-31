منظمة الصحة العالمية تطالب الدول بالاستعداد لمعركة طويلة ضد فايروس كورونا

2020/03/31 | 16:41 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت منظمة الصحة العالمية، دول منطقة آسيا والمحيط الهادي بالاستعداد لمعركة طويلة ضد فايروس كورونا، وشددت على أهمية أن لا تخفف الدول من الاجراءات الاحترازية حتى في حال تراجعت حالات الإصابة بالفايروس.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة في منطقة غرب المحيط الهادي تاكيشي كاساي ان هذا الوباء لم يشهد العالم مثله من قبل، ولقد غير النظام وعرض حياة المواطنين للخطر بصورة غير مسبوقة.

وأضاف ان الوباء بعيد عن نهايته في آسيا والمحيط الهادي، موضحا أن هذه سوف تكون معركة طويلة المدى، ولا يمكن التهاون في إجراءاتنا الاحترازية.

واوضح أن المنظمة تجري تجارب لاختبار مدى سلامة وفعالية بروتوكلات العلاج، مطالبا الدول بالمشاركة في الدراسات التي يمكن أن تساعد في التوصل لنتيجة يمكن إخضاعها للتحليل.

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