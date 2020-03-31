وزير الاعمار يعلن تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة على المقترضين من صندوق الاسكان

2020/03/31 | 16:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد وجه وزير الاعمار والإسكان والبلديات العامة بنكَين ريكاني بتأجيل استيفاء الاقساط المترتبة على المقترضين من دائرة صندوق الاسكان العراقي التابع للوزارة.وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان ” الوزير وجه بتأجيل الاستيفاء لمدة ثلاثة أشهر (أذار ونيسان وآيار) على ان لا يترتب عن التأجيل أية فوائد تأخيرية […]

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