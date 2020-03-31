العليوي يطالب بإستثناء الصحفيين من حظر التجوال

2020/03/31 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطالب النائب عن كتلة بدر النيابية، كريم عليوي، اليوم الثلاثاء، من رئيس الوزراء بإصدار أوامر بإستثناء الصحفيين من الحظر وبدون أي قيد او شرط كونهم السلطة الرابعة وهم من يرسلون الطمأنينة للمواطنين.وقال العليوي في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "هناك عرقلة متعمدة من قبل بعض الوحدات الامنية والمرور بتنقل الصحفيين والتعامل معهم بشكل غير لائق، بالرغم من بيانات خلية الازمة باستثناء الصحفيين من اجراءات حظر التجوال".واضاف انه "من واجبنا ضمن لجنة الامن النيابية ان نطالب رئيس الوزراء بإصدار أوامر باعفاء الإعلاميين من كل الشروط والتشديد على محاسبة كل من يخالف تلك الاوامر لضمان فسح المجال للكوادر الاعلامية في العمل بشكل صحيح ومهني وإيصال روح التفائل للمواطن كونهم المساهمين الأوائل في التوعية وهم في الخط الأول في كل السوح فتقيدهم وشملهم ببعض الأمور الروتينية امر غير صحيح في هذه المرحلة الحرجة".

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