"ازمة كورونا" على طاولة الزرفي ووزير التجارة ورئيس هيئة التقاعد

2020/03/31 | 16:44 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادبحث المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، اليوم الثلاثاء، مع وزير التجارة ورئيس هيئة التقاعد العامة الإجراءات المتبعة للحيلولة دون تضرر الأسر من ذوي الدخل المحدود جراء تفشي وباء كورونا.وذكر بيان صدر عن مكتب الزرفي تلقت "كلكامش برس"نسخة منه، أن "رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اطلع على الإجراءات المتبعة للحيلولة دون تضرر الأسر من ذوي الدخل المحدود جراء تفشي وباء كورونا، وذلك خلال استقباله كلاً من وزير التجارة محمد هاشم العاني ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي".واضاف، أن "الأزمة الحالية تستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الطبقة ذات المستوى المعيشي المتدني وفي مقدمتها تأمين وتوزيع مفردات بطاقة التموين ورواتب المتقاعدين".واشار إلى أن "هذا الملف يشكل أولوية في أي خطة طوارئ توضع لمواجهة تداعيات هذا الوباء".وتابع البيان، أن " العاني والساعدي استعرضا خلال اللقاء عمل وزارتي التجارة وهيئة التقاعد، في هذا الظرف الراهن، والآلية التي فرضتها الأزمة الصحية والصعوبات المترتبة جراء تزامن تفشي الوباء مع الأزمة الاقتصادية الحادة وتعطل الموازنة العامة للبلاد".

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