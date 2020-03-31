العراق يؤجل استيفاء الاقساط للمقترضين من صندوق الاسكان

2020/03/31 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت وزارة الإعمار والإسكان وزارة والبلديات العامة العراقية، يوم الثلاثاء، تأجيل استيفاء الاقساط للمقترضين من صندوق الاسكان لمدة ثلاثة أشهر.

وذكر بيان للوزارة ورد لـشفق نيوز، إن "وزير الاعمار والإسكان والبلديات العامة وجه بنكَين ريكاني وجه بتأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين من دائرة صندوق الاسكان العراقي التابع للوزارة لمدة ثلاثة أشهر (أذار ونيسان وآيار) على ان لا يترتب عن التأجيل أية فوائد تأخيرية".

وأوضح البيان أن "التوجيه جاء لغرض تخفيف الأعباء المالية عن مقترضي الصندوق في ظل الظروف التي يمر بها البلد"، مشيراً الى "إيقاف قبول وترويج المعاملات الإقراضية الجديدة مؤقتاً والاكتفاء بصرف المعاملات المقبولة سابقا قبل هذا التوجيه وحسب توفر السيولة النقدية لدى الصندوق".

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