روسيا وامريكا تتفقان على تحقيق الاستقرار في أسواق النفط

2020/03/31 | 16:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال الكرملين الروسي، الثلاثاء، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب اتفقا على أن الوضع الحالي في أسواق النفط العالمية لا يناسب أيا من البلدين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ”بلا شك هناك تفاهم على أن الوضع الحالي في سوق النفط لا يصب في صالح بلدينا“.

واوضح إن ترامب وبوتين اتفقا في مكالمة هاتفية على أن يجري كبار مسؤولي الطاقة في البلدين مناقشات بشأن تحقيق الاستقرار في أسواق النفط العالمية في الوقت الذي وصف فيه ترامب حرب الأسعار بين السعودية وروسيا بأنها ضرب من الجنون.

وتابع الكرملين إن الزعيمين اتفقا على إجراء مزيد من المشاورات بشأن الأمر لكنهما لم يحددا موعدا لإجراء تلك المحادثات.

وامتنع المتحدث باسم الكرملين عن التعقيب عما إذا كان بوتين وترامب تناقشا بشأن السعودية في المحادثة الهاتفية.

وأعلنت السعودية، الاثنين، عزمها زيادة صادراتها النفطية بـ 600 ألف برميل يوميا في ايار المقبل، لتصل إلى 10,6 ملايين برميل وهو معدل قياسي، بعدما كانت أعلنت نيتها زيادة الإنتاج برغم تخمة المعروض في الأسواق.

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