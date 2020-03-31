الجيش الأمريكي ينصب منظومة باتريوت في العراق خوفا من التعرض لهجوم بصواريخ إيرانية

2020/03/31 | 16:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر الجيش الأمريكي في العراق منظومة باتريوت للدفاع الجوي، بعد شهرين من تعرض قواته لهجوم بصواريخ بالستية إيرانية.

ووصلت إحدى بطاريات الصواريخ إلى قاعدة عين الأسد، التي ينتشر فيها جنود أمريكيون الأسبوع الماضي يتم تركيبها، وفقا لمسؤولين عراقيين وأمريكيينوقال مسؤول عسكري أمريكي، إن بطارية أخرى وصلت إلى قاعدة حرير في أربيل بإقليم كردستان، وأن هناك بطاريتين أخريين لا تزالان في الكويت في انتظار نقلهما إلى العراق.

وذكر مصدر مطلع أن مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى أشاروا خلال اجتماع مع قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي في شباط الماضي، إلى أن واشنطن يمكن أن تمنح بغداد غطاء سياسيا، بخفض اعدادها في العراق مع نشر الصواريخ الدفاعية، فيما سحب التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة جنوده من قواعد عدة خلال الأسابيع الأخيرة.

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