شركة روسية تقاضي بوينغ “لإخفاء عيوب” في طراز ماك

2020/03/31 | 16:50 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أقامت شركة تأجير طائرات روسية- كانت قد طلبت 35 طائرة بوينغ ماكس- دعوى قضائية ضد شركة صناعة الطائرات الأميركية، متهمة إياها بإخفاء عيوب في الطائرة التي تم إيقافها بعد حادثين قاتلين.أقيمت الدعوى نيابة عن شركة (أفيا كابيتال سرفيسيز) الاثنين في محكمة إلينوي، حيث يوجد مقر بوينغ.تدعي الشركة أن بوينغ […]

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