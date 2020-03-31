2020/03/31 | 16:52 - المصدر: موازين

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الاعمار: تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين لمدة ثلاثة أشهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 16:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الاعمار: تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين لمدة ثلاثة أشهر) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الاعمار: تأجيل استيفاء الاقساط المترتبة عن المقترضين لمدة ثلاثة أشهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).