دينا سليم حنحن - جيل ضائع بين أهل الكهف والمجرات.

2020/03/31 | 16:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دينا_سليم_حنحن الجهل سطوةالمعتقدات سطوةالعلم سطوةبعد التطور المهول، بقى عدد من سكان الأرض داخل الكهف وخارج منطقة المعرفة.عدد المتصوفين والتابعين إلى عقيدة ما بازدياد مضطرد، حصار مخيف يؤدي إلى مزيد من الصدامات بين العقائد، الجهل أول معضلات التفكير من الصعب تفكيكه.لنأخذ قصص وحكايات الكهوف في الكتب السماوية مثالا واقعيا ومعنويا، كم هائل من الحكايات حصلت داخل الكهوف، هل هي حكايات حقيقية أم مجرد ......

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