أمانة بغداد تؤكد تركيزها على تعفير المناطق ذات الكثافة السكانية العالية

2020/03/31 | 16:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت امانة بغداد، اليوم اليوم الثلاثاء، انها تركز في عملها على تعفير المناطق ذات الكثافة السكانية العالية في العاصمة بغداد.وذكر بيان للامانة تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن” حملات التعفير التي تقوم بها كوادر امانة بغداد بشكل يومي ومتواصل تركز بشكل كبير على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية”.وأشارت الى ان […]

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