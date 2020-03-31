القوات المسلحة الإيرانية : الأبحاث في مجال التهديدات البيولوجية أولوية استراتيجية

2020/03/31 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصف رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، الدراسات والأبحاث في مجال التهديدات البيولوجية بالأولوية الاستراتيجية لإيران.

وقال باقري خلال اجتماع حضره رؤساء جامعات العلوم الطبية للجيش والحرس الثوري ومدراء الأقسام البحثية بوزارة الدفاع الإيرانية، إن البحوث الأساسية في مجال التهديدات البيولوجية تشكل أولوية وضرورة استراتيجية لدى القوات المسلحة في إيران.

وناقش المجتمعون تقريرا متعلقا بالمشاريع البحثية التي دخلت حيز التنفيذ من قبل المؤسسات التابعة للقوات المسلحة في مجال مكافحة تفشي فيروس كورونا داخل البلاد، حيث قدم عددٌ من العلماء تقريرا حول برامجهم ونشاطاتهم بما في ذلك تشخيص الإصابات بالفيروس.

كما تم خلال الاجتماع إزاحة الستار عن جهاز تشخيص الإصابة بفيروس كورونا الذي تم صنعه محليا على يد علماء القوات المسلحة الإيرانية.

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