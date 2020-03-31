محكمة تحقيق نينوى تفرج عن 50 موقوفا للحد من انتشار كورونا

2020/03/31 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب، الافراج عن خمسين موقوفاً وفق المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب .

وقال مجلس القضاء الأعلى في بيان ان قرار محكمة تحقيق نينوى المختصة في قضايا الارهاب الاتحادية القاضي بالإفراج عن الموقوفين جاء لعدم كفاية الأدلة المتحصلة بحقهم للإحالة مبينا ان ذلك جاء تنفيذاً لتوجيهات مجلس القضاء الأعلى باتخاذ الاجراءات الاحترازية من انتشار وباء كورونا.

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