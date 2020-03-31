سبل المساعدات .. رؤى الحلال وأجندة الحرام !!

2020/03/31 | 17:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسين الذكر أتذكر قبل سنوات حينما هطلت امطار غزيرة على رؤوس العراقيين بشكل صعب السيطرة عليها … وقد أدت الى سيول وفيضانات واسعة اجتاحت اغلب المدن العراقية الحقت اضرار كبرى بعدد من منازل الاحياء الفقيرة او الشعبية خاصة منها ..تحت ضغط الاعلام والصحافة وبعض الأصوات الخيرة ( من أولاد الحلال ) ..اضطرت الحكومة […]

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