نينوى تصدر توجيهات جديدة بخصوص حظر التجوال

2020/03/31 | 17:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، توجيهات جديدة تضمنت استثناءات من حظر التجوال المفروض في المحافظة جراء مخاوف من تفشي فيروس كورونا.

وذكر بيان للقيادة ورد لشفق نيوز، أن "قائد شرطة محافظة نينوى اللواء الركن حمد نامس الجبوري ترأس مؤتمرا أمنيا مع مدراء الاقسام وامري افواج الطوارئ، تقرر خلاله تسهيل حركة ومهمة ما يلي :

١_ الدوائر الخدمية والصحية والكوادر الاعلامية بشرط يحملون هويات تعريفية .

٢_ اصحاب الصيدليات واصحاب المذاخر والمستلزمات الطبية ومحلات بيع المواد الغذائية والافران والمخابز والمطاحن ومحطات تعبئة الوقود .

٣_عجلات نقل المشتقات النفطية والغاز والمواد الغذائية والفواكه والخضراوات .

٤_ محلات بيع المواد الاحتياطية الزراعية للحاصدات والجرارات كوننا مقبلين على موسم الحصاد .

٥_ اصحاب محلات ومكاتب الصيرفة والكي كارت وموظفي المصارف لتسهيل الاعمال المصرفية الحكومية للمواطنين.

٦_ جميع مجهزي خدمة الانترنت وشركتي اسيا سيل وكورك .

٧_ الحالات الانسانية المتمثلة بالمرضى الذين يراجعون المستشفيات والمصابين بالامراض المزمنة والفشل الكلوي واعطاء الجرع الكيمياوية للمصابين بالامراض السرطانية وتبديل الدم او اجراء العمليات المستعجلة .

٨_ توزيع المساعدات الانسانية للمواطنين المتعففين من قبل الدوائر الحكومية واعضاء مجلس النواب والميسورين من المواطنين وممثلي الفرق التطوعية بالتنسيق مع قطعات الشرطة المتواجدة ضمن كل منطقة لغرض اخراج قوة من الشرطة لتنظيم عملية التوزيع .

٩_ جميع عجلات وكلاء المواد الغذائية للبطاقة التموينية في الاحياء السكنية لمدينة الموصل وكذلك الاقضية والنواحي .

١٠_ عجلات نقل مادة الحليب الخاصة بمربي الابقار والجاموس وايصالها الى معمل الالبان.

وعلى جميع الاشخاص المخولين بالتنقل حسب الفقرات المذكورة اعلاه التعاون مع القوات الامنية وارتداء الكمامات والاتزام بالتعليمات الصادرة عن خلية الازمة وعدم اصطحاب العوائل والاطفال بحجة الخروج الى العمل او الواجب.

ويسري فرض التجوال في نينوى وبقية محافظات العراق لغاية 11 نيسان/أبريل المقبل، وهو قرار اتخذته الحكومة العراقية لاحتواء فيروس كورونا.

وفي المجمل، سجل العراق 46 حالة وفاة بالفيروس من أصل 630 إصابة.

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