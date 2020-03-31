دراسة توضح كيف تطور كورونا ليصبح أشد فتكا

2020/03/31 | 17:36 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..سلط بحث جديد الضوء على تفاصيل دقيقة وحاسمة، ربما كانت السبب وراء سرعة انتشار فيروس كورونا المستجد بين البشر وتفشيه في مختلف أنحاء العالم.نتائج الدراسة خلصت إلى تقديم دليل جديد على أن فيروس كورونا أكثر خطورة وأسرع انتشارا من باقي فيروسات عائلته، بعدما طور سلوكه ليصبح أشد فتكا.ووفق ما ذكرت صحيفة “غارديان” البريطانية، […]

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