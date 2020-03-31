كورونا يقترب من بوتين.. فيديو للجولة الخطرة مع الطبيب المصاب

2020/03/31 | 17:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وسائل إعلام، اليوم الثلاثاء، فيديو يرصد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وهو يقوم، الأسبوع الماضي، بجولة إلى جانب طبيب، تبين أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

واليوم، أعلن التلفزيون الروسي ووكالة إنترفاكس الروسية أن رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا مصاب بالوباء.

وعق هذا الإعلان، سارع المتحدث باسم الكرملين إلى التأكيد على أن الرئيس الروسي يجري فحوصا مخبرية دورية و"كلها طبيعية".

وأوردت وكالة إنترفاكس أن بوتين التقى قبل أسبوع دينيس بروتسنكو، رئيس أطباء مستشفى موسكو الرئيسي لمعالجة المصابين بفيروس كورونا، في جولة رصدتها الكاميرات.

وروسيا البالغ عدد سكانها 144 مليون نسمة، سجلت حتى الآن 1836 إصابة بالفيروس و9 وفيات.

ودخلت موسكو الاثنين اليوم الأول من العزل لمدة لم تحدد فيما أعلنت عدة مناطق روسية أنها ستطبق اجراءات مماثلة بعد دعوة من رئيس الوزراء الروسي، في محاولة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد.

بوتين صافح قبل أيام الطبيب الذي أعلن اليوم الثلثاء إصابته بكورونا.وتجنب بوتين إصدار الأمر بفرض العزل معلنا عن فترة إجازة من 28 مارس حتى 5 أبريل، وداعيا الروس إلى "البقاء في المنازل".

وقرر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبانين، في نهاية المطاف، مساء الأحد، أن يحد من التنقلات، وخصوصا أن سكان موسكو استفادوا من الطقس الجيد في نهاية الأسبوع للخروج إلى متنزهات المدينة، بدون الأخذ بالاعتبار توصيات التباعد الاجتماعي.

وقال الناطق باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن "الوضع خطير بدون شك ويجب أن يتصرف الجميع بطريقة مناسبة"، مؤكدا أن الرئاسة موافقة على قرار رئيس بلدية العاصمة.

وأضاف بيسكوف للصحفيين "لقد عمدنا إلى تقييم العواقب الاقتصادية" للعزل التام، فيما تتخوف قطاعات السياحة والنقل الجوي والترفيه من الإفلاس رغم سلسلة إجراءات دعم اقتصادي أعلنها بوتين.

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