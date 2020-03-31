تسيير رحلات استثنائية لإعادة عراقيين عالقين في بيلاروسيا ومصر

2020/03/31 | 17:43 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية العراقية، الثلاثاء، عن تسيير رحلة استثنائية لاعادة عراقيين عالقين في بيلاروسيا، لإعادة العالقين في مصر....

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