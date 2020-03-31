رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ المسيحيين برأس السنة البابلية الجديدة وأعياد أكيتو

2020/03/31 | 17:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني

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