2020/03/31 | 17:43 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كوردستان تمدد حظر التجوال 10 ايام اخرى

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