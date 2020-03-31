2020/03/31 | 17:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دعا وزير الصحة الموريتاني، محمد نذير حامد، اليوم الاثنين، جميع مهنيي الصحة وخاصة الأطباء إلى مراعاة ضبط النفس وتحنب المعلومات أو الآراء “التي لا تعزز مكانتهم كمرجعية طبية في إطار العمل الصحي”، والمتنافية مع الإجراءات المتخذة من طرف الصحة العمومية.قال ولد حامد في تعميم له، إنه من الآن فصاعدا سيعاقب كل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موريتانيا: سيعاقب صاحب كل تصريح يخل بجهود الحكومة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موريتانيا: سيعاقب صاحب كل تصريح يخل بجهود الحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).