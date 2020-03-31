القبض على سارق في النجف

2020/03/31 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأعلنت قيادة شرطة النجف، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على سارق وضبط المسروقات في داره من قبل قسم مكافحة الاجرام.وقالت القيادة في بيان، تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، ان "شعبة الغري التابعة لقسم مكافحة اجرام النجف القت القبض على سارق وضبطت المسروقات في داره بعد يومين من الجريمة".أضافت انه "تم عرض أوراقه على القاضي وقرر توقيفه لينال جزاءه العادل".

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