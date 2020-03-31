2020/03/31 | 17:53 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادرصدت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، مبلغ مليوني دولار لدعم وتعزيز قدرات القطاع الصحي وخلية الازمة في محافظة واسط للوقاية من انتشار فيروس كورونا.وقال المتحدث بإسم الوزارة عاصم جهاد في بيان اطلعت عليه "كلكامش برس"، إن "نائب رئيس الوزراء وزير النفط ثامر الغضبان وافق على تخصيص مبلغ مليوني دولار من صندوق المنافع الاجتماعية، لشركة نفط الوسط لدعم القطاع الصحي وخلية الازمة بمحافظة واسط لتعزيز جهودها في الوقاية من انتشار فايروس كورونا ، من خلال تجهيز وتوفير المشافي في المحافظة باحتياجاتها الضرورية من الأدوية والمستلزمات الطبية العاجلة وذلك لحماية ابناء المحافظة من هذا الوباء".وأضاف جهاد ان "هذه التخصيصات تأتي ضمن الحملة الوطنية للوقاية من انتشار فايروس كورونا، حيث تشمل تزويد عدد من المشافي في المحافظة بالأجهزة والمستلزمات والأدوية والعلاجات الضرورية العاجلة، اضافة الى تاهيل وتجهيز مواقع الحجر الصحي للمصابين".واشار البيان الى انه تم "تشكيل لجان من شركة نفط الوسط وصحة المحافظة لتنفيذ ذلك بصورة عاجلة خدمة لأبناء المحافظة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط تمنح خلية واسط مليوني دولار لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط تمنح خلية واسط مليوني دولار لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).