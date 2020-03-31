2020/03/31 | 17:57 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف مدير صحة الكرخ جاسب الحجامي، اليوم الثلاثاء، تسجيل اصابتين اضافيتين في مدينة الشعلة من اقارب الحالة التي تم تشخيصها يوم أمس الاثنين.وقال الحاجمي في تدوينة رصدتها “يس عراق”، أنه تم “تسجيل إصابتين جديدتين في مدينة الشعلة محلة ٤٦٠ لرجل بعمر ٢٩ سنة وإمرة بعمر ٢٥ سنة من اقارب الحالة التي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد اعلانه وقوع “ما يخشاه”.. مدير صحة الكرخ يعلن تسجيل اصابات إضافية في الشعلة) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد اعلانه وقوع “ما يخشاه”.. مدير صحة الكرخ يعلن تسجيل اصابات إضافية في الشعلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).