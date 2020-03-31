وزير العمل يتواصل عبر شبكة الإنترنت مع الملاك المتقدم لإكمال رواتب المستفيدين من الوزارة

2020/03/31 | 18:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد – يواصـل وزير العمل والشؤون الإجتماعية، باسم عبد الزمان الربيعي اجتماعاته مع الملاك المتقدم في الوزارة عبر شبكة الإنترنت (تليكونفرس) ضمن سعيه لاستمرار تقديم الخدمة للفئات التي ترعاها الوزارة وخاصة في ظل تفشي وباء كورونا الجديد (Covid- 19) وحظر التجوال .وذكرت الوزارة في بيان تلقته “العهد نيوز”، أنه “ناقش الوزير خلال […]

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